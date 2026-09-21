Una mujer "desapareció" en pleno vivo de TN y las redes explotaron

La escena ocurrió durante la cobertura del regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires. La entrevistada se alejó de la cámara y, por un particular movimiento de la transmisión, dejó de verse durante unos segundos.

Las transmisiones televisivas en vivo suelen dejar imágenes inesperadas y, en algunas ocasiones, generan situaciones que rápidamente se convierten en virales. Eso fue lo que ocurrió durante una cobertura de TN por el regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires, cuando una mujer que acababa de ser entrevistada pareció desaparecer de la pantalla.

El momento llamó especialmente la atención de quienes seguían la transmisión y, poco después, comenzó a circular en redes sociales. La secuencia fue interpretada con humor por muchos usuarios, que hablaron de una supuesta “falla en la Matrix” y hasta hicieron referencias a situaciones paranormales.

Todo comenzó mientras la periodista que realizaba el móvil conversaba con una de las personas que se encontraban a bordo del histórico buque. La entrevista transcurría con normalidad y nada hacía prever que unos segundos después la escena terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

¿Cómo se produjo la supuesta “desaparición”?

Una vez finalizada la entrevista, la mujer saludó a la periodista y comenzó a alejarse del lugar. La cámara continuó registrando lo que sucedía sobre la cubierta de la Fragata Libertad. Fue entonces cuando se produjo el efecto visual que generó la confusión. Mientras la mujer caminaba, el camarógrafo realizó un movimiento y otras personas atravesaron el campo de visión.

Como consecuencia de esa combinación de movimientos, la entrevistada dejó de quedar dentro del encuadre. La escena fue tan rápida que, al observarla sin conocer el contexto, podía parecer que la mujer había desaparecido de manera repentina. Sin embargo, no existió ninguna situación extraordinaria: simplemente dejó de estar visible para la cámara.

El hecho se produjo durante una transmisión en directo, un tipo de formato en el que los movimientos de los camarógrafos, los cambios de plano y las personas que circulan delante de la lente pueden generar efectos visuales inesperados.

La reacción de las redes sociales

La particular secuencia no tardó en abandonar la pantalla televisiva para trasladarse a las redes sociales. El fragmento comenzó a ser compartido por distintos usuarios, que encontraron en la escena un motivo para hacer comentarios y bromas.

Una de las expresiones que más se repitió fue “falla en la Matrix”, una referencia utilizada habitualmente en redes para describir situaciones cotidianas que parecen inexplicables o fuera de lo común.

Otros usuarios aprovecharon el episodio para realizar comentarios vinculados con supuestos fenómenos paranormales. El tono general de las publicaciones estuvo marcado por el humor y el desconcierto que provocó la fugaz ilusión óptica.