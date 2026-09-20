Torres y Othar evaluaron la situación en los barrios

El gobernador visitó distintos sectores de la ciudad para interiorizarse respecto de la situación de los vecinos por las fuertes precipitaciones registradas este domingo. Posteriormente, monitoreó junto al intendente el operativo desde la sede central de Defensa Civil.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este domingo distintos barrios de Comodoro Rivadavia afectados por las intensas lluvias registradas durante la jornada, en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre los sectores visitados, el mandatario provincial estuvo en el barrio Máximo Abásolo, donde recorrió distintos puntos junto a los vecinalistas y dialogó con vecinos para conocer de primera mano su situación y las consecuencias generadas por las fuertes precipitaciones.

Durante la recorrida, Torres tomó contacto con las familias y relevó las principales necesidades surgidas a partir del temporal, mientras los distintos organismos continuaban trabajando en la ciudad ante las condiciones meteorológicas adversas.

MONITOREO

Posteriormente, el gobernador se trasladó hasta la sede central de Defensa Civil en Comodoro Rivadavia, donde, junto al intendente Othar Macharashvili y el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez, monitoreó la evolución de la situación y el trabajo desplegado en los distintos sectores afectados.

Desde allí, las autoridades siguieron las condiciones meteorológicas y las intervenciones realizadas durante la jornada, con especial atención en los barrios que presentaron mayores inconvenientes como consecuencia de las precipitaciones.

ALERTA TEMPRANA

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el nivel de alerta para la zona, que durante la noche pasará de naranja a amarilla, según el Sistema de Alerta Temprana publicado en la página oficial del organismo nacional.

De acuerdo con el SMN, el área continuará afectada por precipitaciones de variada intensidad y se prevén valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas, se mantiene el seguimiento de la situación y se recomienda a los vecinos permanecer atentos a la información difundida por los canales oficiales.