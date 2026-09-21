Rescatan a una mujer y a su hija en ruta nevada

De acuerdo el informe emitido por la jefatura de la Policía Caminera de Santa Cruz, a cargo del comisario inspector Maximiliano Moreno, la mujer conducía este domingo un auto Chevrolet y se dirigía desde Perito Moreno hacia Pico Truncado por la Ruta 43, pero por la intensa nevada se desorientó, desviándose unos 5 kilómetros por la Ruta 39.

El auto quedó encajado en un bardón de la banquina y al no llegar a destino en la noche, fue alertada la Caminera “Tehuelches” y un móvil patrullero se dirigió hacia la zona con las primeras luces de este lunes. El personal policial encontró en el interior a una mujer de 25 años junto a su hija de 2 años, quienes habían soportado bajas temperaturas.

La mujer manifestó que alrededor de las 23 se desorientó y terminó camino a Bajo Caracoles, perdiendo el control del rodado por la acumulación de nieve en la ruta. Ambas fueron trasladadas al puesto sanitario en el patrullero y tras ser examinadas se constató que se hallaban en buen estado de salud.

Además, el vehículo fue remolcado hasta la dependencia de la Caminera y desde allí se comunicó la novedad a las comisarías que habían sido alertadas por familiares que residen en Pico Truncado tras perder contacto telefónico.

Finalmente, desde la jefatura de la fuerza de seguridad provincial se destacó el trabajo y profesionalismo del personal de Policía Caminera que a diario recorre rutas nacionales y provinciales, no solo haciendo prevención sino también auxiliando y protegiendo la vida de quienes afrontan situaciones límites como la descripta.