Llegó la locomotora para recuperar ramal ferroviario

Forma parte del proyecto de recuperación del ramal ferroviario de la zona norte de Santa Cruz.

Una diésel-eléctrica ALCO RSD-35, serie DL-535, equipada con seis ejes motrices, ya se encuentra en la localidad de Jaramillo. La misma tiene 14,92 metros de largo, 2,74 metros de ancho y 3,71 metros de altura, mientras que su peso en orden de marcha alcanza las 79,2 toneladas.

Fue adquirida por el gobierno provincial y su traslado comenzó en Córdoba montada en el semirremolque de un camión especialmente diseñado para este tipo de carga. El sábado por la tarde hizo su paso por Caleta Olivia y en el acceso norte se concentraron autoridades municipales, provinciales y vecinos para ser parte de un momento de relevancia para la historia ferroviaria de la región.

El gobernador Claudio Vidal acompañó la llegada de este equipamiento que en principio tendrá una finalidad turística y llegará hasta Las Heras, pasando por Puerto Deseado.

En este marco, el mandatario provincial destacó el significado histórico y productivo de recuperar el tren en la provincia, vinculando el proyecto con la generación de oportunidades, el desarrollo turístico y la conectividad entre localidades.

“Es realmente emocionante; esto es una apuesta muy fuerte, no solamente a recuperar lo que fue gran parte de nuestra hermosa historia como provincia, como país, cuando la economía se movía arriba de los rieles”, remarcó.

Precisó además el funcionario que “esta es una locomotora de carga que pudimos reparar en Buenos Aires y está funcionando. Como lo dijimos el primer día, la idea era comenzar con esta locomotora de carga, y mientras tanto se está construyendo en Materfer un tren sistema dual que va a ser utilizado para el turismo”.

El proyecto ferroviario ya alcanzó los primeros 20 kilómetros de reparación de vías y según detalló el gobernador, en ese tramo restaba colocar algunos bulones para completar el anclaje de los rieles a los durmientes.