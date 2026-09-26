El hecho ocurrió este sábado por la mañana en avenida Yrigoyen. Fue por causas naturales.

Murió un hombre de 63 años tras descompensarse en la calle

Un hombre de 63 años murió este sábado por la mañana luego de descompensarse mientras transitaba por la vía pública en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:50, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 2050, y motivó la intervención de personal de la Comisaría Seccional Tercera y de los servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, los efectivos solicitaron la intervención de personal de Criminalística de la Policía del Chubut, que realizó las correspondientes tareas sobre el cuerpo y confirmó que se trataba de R.S.V.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre no presentaba signos de violencia ni indicios que permitieran presumir la intervención de terceros. En ese marco, se determinó que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

La Fiscalía local tomó conocimiento del caso y dispuso la intervención del servicio médico 107 para la confección del certificado de defunción.

Posteriormente, la documentación y los efectos personales de Vásquez fueron entregados mediante acta a su hija, N.G.V., de 35 años, para que pudiera iniciar los trámites correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Regional. El procedimiento estuvo supervisado por el subcomisario Daniel Santucho.