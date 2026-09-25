Se gestionó la intervención para solucionar un sector crítico de la Ruta 3

Tras las gestiones municipales realizadas ante Vialidad Nacional, se iniciará la reparación de banquinas y nivelación de un tramo de la cinta asfáltica, entre kilómetro 12 y 14.

Con el objetivo de mejorar el escurrimiento y evitar la acumulación de agua sobre la calzada, por pedido del intendente Othar Macharashvili, personal de la subsecretaría de Vialidad Urbana mantuvo este viernes una reunión de trabajo con el jefe de la División Conservación del 13° Distrito Chubut de Vialidad Nacional.

En este marco, el subsecretario de Vialidad Urbana explicó que “se acordó avanzar en la reparación de banquinas y nivelación de la ruta Nacional 3, frente a los barrios Gesta de Malvinas y René Favaloro, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y evitar la acumulación de agua sobre la calzada”.

Cabe recordar que, debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, la acumulación de sedimentos sobre la banquina impide el drenaje adecuado del agua y además afecta la circulación vehicular en ese sector de la ruta. Para ello, se utilizará maquinaria especializada para agilizar la obra.

En este esfuerzo conjunto, el Municipio continúa articulando acciones para dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos. El objetivo principal de la mencionada intervención será garantizar la seguridad de los conductores y brindar una solución efectiva a los vecinos de la zona.