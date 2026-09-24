La presencia de llovizna y neblina baja reduce la visibilidad en algunos sectores. Recomiendan disminuir la velocidad, mantener las luces encendidas y extremar la atención.

Centenario y Roque González están transitables, pero piden circular con precaución

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que los caminos alternativos Centenario y Roque González se encuentran transitables, aunque las condiciones meteorológicas obligan a circular con precaución.

La presencia de llovizna y neblina baja en distintos sectores puede reducir la visibilidad y modificar las condiciones habituales de circulación, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Desde la Secretaría de Control Urbano y Operativo recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y aumentar la distancia de seguridad respecto de otros vehículos.

También se pidió extremar la atención al transitar por estos caminos, ante posibles sectores húmedos o con visibilidad limitada.