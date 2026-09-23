Adolescente de 15 años permanece estabilizado tras caer en la UNPSJB

La Universidad informó que el joven fue trasladado al Hospital Regional, donde continúa atendido y fuera de peligro. Es hermano de una estudiante de la institución.

Un adolescente de 15 años permanece estabilizado y bajo atención médica en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de sufrir una caída desde un sector superior del edificio de aulas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

A través de un comunicado, la Universidad señaló que mantiene contacto con los familiares del joven y que personal de la institución brindó acompañamiento y asistencia desde el momento en que ocurrió el episodio.

El delegado zonal de la UNPSJB, Gastón Alemano, confirmó en diálogo con radio Del Mar que el adolescente es hermano de una estudiante de la institución. Además, aclaró que no forma parte del alumnado de la Universidad ni del Colegio Universitario Patagónico (CUP).

Tras la caída, intervinieron personal de seguridad, integrantes de la Delegación Zonal y del servicio social de la Universidad, quienes acompañaron al joven durante el traslado al Hospital Regional.

La institución también informó que permanece a disposición de la familia y de las autoridades que intervienen en el caso, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.