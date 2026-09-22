Robaron medidores de gas y dejaron a vecinos sin servicio

En un sector del José Fuchs estiman que fueron afectados unos 25 domicilios. También hubo afectados en el Pueyrredón.

Una seguidilla de robos de componentes de medidores de gas volvió a generar preocupación entre vecinos de zona sur. Durante la madrugada de este martes, delincuentes sustrajeron reguladores y flexibles en distintos domicilios de los barrios José Fuchs y Pueyrredón, dejando a varias familias sin suministro.

Carlos González, referente del Fuchs, recibió durante las primeras horas de la mañana los llamados de vecinos afectados. Según relató, en el pasaje Lobo advirtieron alrededor de las 3 que se habían quedado sin gas. Al realizar la denuncia y comunicarse con Camuzzi, constataron que los elementos de bronce y cobre habían sido retirados de los medidores de toda la cuadra.

De acuerdo con las estimaciones de los vecinos, el robo alcanzó a unos 25 domicilios distribuidos en cuatro pasajes. González explicó que fueron afectadas entre cuatro y cinco viviendas por pasaje, sobre un total de unos 80 frentistas. Los damnificados descubrieron la situación al levantarse para comenzar sus actividades.

Ante la reiteración de estos episodios, la vecinal convocará a una reunión urgente con autoridades de las comisarías Segunda y Tercera y solicitará la presencia del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

González recordó que durante el año pasado se habían realizado encuentros en los que se anunció la instalación de cámaras de seguridad y la implementación de los denominados “pasajes seguros”. Según planteó, esas medidas todavía no se concretaron.

“Nos preocupa porque estamos viendo caras extrañas nuevamente por el barrio. Nos preocupa y nos ocupa; exigimos recorridos y soluciones de fondo porque es injusto que la gente viva de esta manera”, sostuvo.

El referente barrial también cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial y reclamó respuestas frente a los hechos delictivos que afectan a los vecinos.