Othar acompañó el 93° aniversario de la Casa del Niño

El acto reunió a autoridades municipales y provinciales y a trabajadores de la institución, en un reconocimiento a su trayectoria y al acompañamiento que brinda a las infancias y adolescencias de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili participó este lunes por la tarde del acto por el 93° aniversario de la Casa del Niño, ubicada en Maipú 1250, institución que desarrolla una importante tarea de contención y acompañamiento de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La jornada contó con la presencia de autoridades municipales y provinciales, en el marco del trabajo articulado que la institución sostiene con el Servicio de Protección de Derechos.

Al respecto, Macharashvili puso en valor la trayectoria de la Casa del Niño y el compromiso de quienes, a lo largo de los años, han sostenido su labor. En ese sentido, remarcó la importancia de continuar “acompañando y fortaleciendo estos espacios que cumplen un rol fundamental en la protección y el acompañamiento de las infancias y adolescencias” y la necesidad de seguir articulando entre las instituciones a través de una agenda común para “dar respuesta a las distintas situaciones que atraviesan las familias de la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, manifestó: “Siempre debemos poner en valor, fortalecer y reconocer el enorme trabajo que lleva adelante esta institución puertas adentro y la gran referencia que tiene para la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

En tanto, la directora de la Casa del Niño, Nadia Uliarte, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad, la Provincia y de todo el personal que forma parte de la institución. “Gracias por estar con nosotros y por acompañar a los chicos como siempre”, expresó.