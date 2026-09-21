Tótem interactivo para viajeros en el Aeropuerto

Como parte del plan de fortalecimiento de Comodoro Rivadavia como destino turístico emergente en la Patagonia, la Municipalidad -a través de Comodoro Turismo- instaló este lunes un nuevo Tótem Interactivo de asistencia al viajero en el Aeropuerto Internacional General Mosconi.

La incorporación de esta herramienta, ubicada en un punto estratégico de arribo de visitantes, representa un hito del turismo, un salto de calidad en lo que es la modernización del Estado y la mejora en experiencia del turista desde el primer minuto en la ciudad.

Con la presencia del secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría, el secretario General, Andrés Blanco, el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, y el director General de Turismo, Gonzalo Herrera, se inauguró el nuevo dispositivo ubicado en el hall del Aeropuerto y que brindará información sobre atractivos, hotelería y gastronomía de la ciudad, complementándose con los otros puntos recientemente inaugurados como la Estación Náutica y el Centro de Información Turística instalados en el Paseo Costero.

El equipo consiste en una pantalla multimedia interactiva de formato vertical con tecnología táctil, diseñada específicamente para asistir, orientar e inspirar a quienes llegan a Comodoro. Cuenta con un mapa interactivo integral de la ciudad con toda la información georreferenciada donde el viajero podrá explorar de manera intuitiva los atractivos naturales, la oferta hotelera y gastronómica y los puntos de interés. Además, posee acceso directo vía internet a la página web oficial de Comodoro Turismo con toda la información ampliada, y un código QR que redirecciona al linktree institucional, centralizando todas las herramientas útiles para el visitante.

Al respecto, Carrasco expresó que “es un orgullo y un hecho histórico para nuestra ciudad, contar con este servicio, como lo tiene cualquier destino turístico de referencia en el mundo. Este tótem no es un hecho aislado; es parte de un plan de modernización que venimos impulsando para acompañar la experiencia del viajero en cada etapa. Lo iniciamos con la inauguración de la Estación Náutica como centro operativo para las experiencias en Costanera y el Centro de Información Turística con personal permanente en el Paseo Costero de la ciudad”.

Por su parte, desde la Administración del Aeropuerto, Leonardo Zarza destacó que “las gestiones desde el Municipio con nuestra Gerencia Comercial de Aeropuertos Argentina, han sido muy positivas ya que contar con este tótem significará mucho para el pasajero que ingrese a nuestra ciudad, pudiendo tener una opción más de información sobre lo que tiene Comodoro para ofrecer desde el turismo. Es muy bueno y crea un impacto positivo en la comunidad a la cual servimos”.