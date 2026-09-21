Entregaron 85 tratamientos y realizaron más de 170 prestaciones de salud

La Secretaría de Salud llevó adelante una nueva jornada de atención gratuita durante el sábado.

La Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia realizó durante el fin de semana una nueva jornada de los programas “Medicamentos Solidarios” y “Salud en tu barrio”, con prestaciones gratuitas destinadas a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Durante la actividad se entregaron 85 tratamientos para enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, osteoporosis, artrosis, dislipemias e hipertensión. La jornada también incluyó atención en clínica médica, controles de enfermería, electrocardiogramas, testeos rápidos y una capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

En total, se realizaron 80 testeos rápidos de VIH, sífilis y hepatitis B y C, además de 55 controles de enfermería, que comprendieron toma de presión arterial, peso y talla. También se efectuaron 33 electrocardiogramas sin necesidad de orden médica y 13 atenciones en clínica médica.

Por otra parte, 16 personas participaron de una capacitación en primeros auxilios, donde se abordaron maniobras ante la obstrucción de la vía aérea, accidentes domésticos, RCP y utilización del desfibrilador externo automático (DEA).

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó el alcance del programa “Medicamentos Solidarios” y señaló que permite acompañar a personas que necesitan sostener tratamientos para enfermedades crónicas.

“Sabemos lo importante que es para una persona con una enfermedad crónica poder continuar con su tratamiento sin interrupciones. Por eso, a través de esta política pública buscamos acompañar a quienes necesitan acceder a sus medicamentos, contribuyendo a prevenir complicaciones y cuidar su salud”, sostuvo.

Asimismo, Espíndola destacó la participación de vecinos de distintos sectores de Comodoro Rivadavia. “Hablando con los vecinos, vemos que se acercan personas de distintos barrios de zona norte e incluso de zona sur. Las jornadas de los sábados son una alternativa importante para quienes se les complica acceder durante la semana”, expresó.