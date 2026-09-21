Comodoro avanza en la concientización y acompañamiento integral frente al Alzheimer

La charla “Hablemos de Demencia - Hablemos de Alzheimer”, se desarrolló en el marco del Mes Mundial del Alzheimer, cuyo lema es “Cuanto antes lo sepas, más podés hacer. El diagnóstico de demencia importa”.

El intendente Othar Macharashvili, junto al secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa, participó de la charla “Hablemos de Demencia - Hablemos de Alzheimer”, que se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural. La propuesta se enmarca en las actividades por el Mes Mundial del Alzheimer y busca promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las personas mayores y sus familias.

Durante septiembre, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia impulsa distintas acciones junto a instituciones públicas y privadas, entre ellas la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Hospital Alvear, con el objetivo de sensibilizar sobre el Alzheimer y otras demencias, fortalecer las redes de acompañamiento y promover el acceso temprano a información y herramientas de atención.

Al respecto, Macharashvili destacó el trabajo que desde hace años lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a través de la Dirección de Adultos Mayores, y remarcó la importancia de generar espacios de acompañamiento para una población que requiere cada vez más atención. En ese sentido, recordó la articulación que permitió fortalecer la presencia municipal en Zona Norte, donde se generó una alianza estratégica para sostener un espacio destinado a los adultos mayores como el Centro de Día “Papa Francisco” en Km 8.

“En momentos difíciles, donde las familias están impactadas, todo eso también impacta en la salud física y mental. Tenemos que estar a la altura para poder acompañarlos y trabajar en eso”, sostuvo el funcionario. Además, valoró la participación de estudiantes universitarios y la importancia de la prevención y del compromiso familiar frente a enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

En ese sentido, Macharashvili reafirmó el compromiso municipal con las personas mayores y sus familias. “Vamos a seguir pensando en el otro, trabajando en el otro y luchando para que nuestros adultos mayores tengan la mejor calidad de vida posible”, afirmó.

Por su parte, el secretario Ángel Rivas destacó que “este tipo de encuentros forman parte de una política orientada a abordar de manera concreta y profesional las problemáticas vinculadas a la salud. También puso en valor la participación de estudiantes de Medicina y la necesidad de fortalecer la formación de los futuros profesionales”.

Asimismo, destacó la creación del Centro de Día para Adultos Mayores Papa Francisco, en Zona Norte, “como un espacio destinado al acompañamiento, la estimulación y la prevención. “En la pelea contra el Alzheimer, el aliado es la familia, pero ese aliado no puede estar solo. Debe tener un socio estratégico, y ese socio debe ser la Municipalidad de Comodoro Rivadavia”, subrayó.

A su turno, la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa, resaltó la importancia de abrir estos espacios a toda la comunidad para brindar información sobre los signos de alerta, la importancia del diagnóstico temprano y las alternativas de asesoramiento y tratamiento disponibles en la ciudad. “La mejor forma de sensibilizar es hablar de la enfermedad, compartir con familiares y personas mayores cuáles son los signos que pueden presentarse y conocer qué opciones tenemos en nuestra ciudad”, explicó.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto con profesionales del Hospital Alvear y señaló que “desde la Dirección de Adultos Mayores se desarrollan durante todo el año actividades de estimulación cognitiva y física y de socialización, fundamentales para favorecer el bienestar de las personas mayores”.