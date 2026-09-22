Intentó robarse un auto de una vivienda y terminó detenido

Ocurrió esta madrugada en el barrio José Fuchs. Un joven de 21 años fue sorprendido por la policía dentro de un vehículo estacionado en la vivienda.

Todo sucedió cerca de la 1:10, cuando el Centro de Monitoreo recibió el llamado de una mujer quien manifestó observar desde el interior de su vivienda, en la calle Islas Malvinas del barrio José Fuchs, a un hombre dentro de su vehículo.

Al llegar personal de la Seccional Segunda, encontraron al sospechoso empujando el auto hacia la vía pública, e inmediatamente fue detenido en el lugar.

Según consta en el parte oficial, fue identificado como Daniel. E.Q de 21 años y se lo traslado a la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.