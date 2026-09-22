Intentó robarse un auto de una vivienda y terminó detenido

Todo sucedió cerca de la 1:10, cuando el Centro de Monitoreo recibió el llamado de una mujer quien manifestó observar desde el interior de su vivienda, en la calle Islas Malvinas del barrio José Fuchs, a un hombre dentro de su vehículo.
Al llegar personal de la Seccional Segunda, encontraron al sospechoso empujando el auto hacia la vía pública, e inmediatamente fue detenido en el lugar.
Según consta en el parte oficial, fue identificado como Daniel. E.Q de 21 años y se lo traslado a la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.