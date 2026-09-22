Demorados tras intento de atropello a manifestantes de ATE

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó que una manifestante logró apartarse antes de ser alcanzada por un vehículo. El conductor quedó a disposición de la Justicia y un integrante del sindicato fue imputado por daños.

El incidente ocurrido este martes por la mañana durante una protesta de ATE en la intersección de San Martín y Güemes terminó con dos personas demoradas y actuaciones judiciales. Según explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, una manifestante logró apartarse a tiempo y no fue embestida por el vehículo.

De acuerdo con el jefe policial, la movilización había sido notificada previamente y los manifestantes debían desarrollar la medida de acuerdo con el protocolo provincial, sin impedir la circulación vehicular.

Mulero explicó que, cuando el semáforo se ponía en rojo, los integrantes de la protesta se ubicaban sobre la calzada para entregar panfletos y luego se retiraban.

En ese contexto se produjo el episodio que generó mayor tensión. “El conductor de un vehículo, al observar esta situación, encara al grupo de manifestantes, frena y luego emprende la marcha”, relató.

Una de las mujeres que se encontraba en el lugar advirtió la maniobra y consiguió apartarse. “Logra divisar esta situación, se alcanza a correr y no es embestida por el conductor del vehículo”, detalló Mulero.

El automovilista fue interceptado por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar. Tras ser identificado, quedó a disposición de la Justicia ante la posible imputación de delitos dolosos contra la mujer.

El procedimiento tuvo además otra intervención policial. Según indicó Mulero, un hombre que participaba de la protesta se acercó posteriormente al vehículo y dañó uno de sus vidrios. Por este hecho también fue demorado e imputado por el delito de daño.

Finalmente, Mulero remarcó que la manifestante no sufrió lesiones y cuestionó las situaciones de violencia que pueden generarse durante este tipo de episodios.

“Podría haber sido una tragedia. No se justifica el accionar violento por parte de ningún conductor. Entendemos que las protestas también se deben llevar a cabo dentro del marco legal para evitar este tipo de situaciones”, sostuvo.

“Por suerte no tenemos que lamentar ningún tipo de lesiones en la mujer que fue casi atropellada”, concluyó.