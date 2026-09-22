Una mujer de 72 años fue a operarse la rodilla y el anestesiólogo abusó de ella

El hecho ocurrió en 2021 en la sala prequirúrgica del centro médico; había denuncias previas contra ese médico, pero, según la Justicia, habían sido desoídas.

El Hospital Italiano de Buenos Aires deberá indemnizar en casi $11.000.000 a una mujer que demandó al centro de salud y a un anestesiólogo por haber sufrido un abuso sexual por parte de ese médico cuando se internó en 2021 para operarse de una rodilla.

El fallo se conoció en la tarde del lunes. Se trata de una sentencia definitiva en primera instancia emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°34, que se suma a la sentencia penal: la sala 1 de la Cámara de Casación Penal determinó la culpabilidad del médico anestesiólogo, condenándolo a tres años y medio de prisión (en primera instancia la condena había sido de ocho años) e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina por ser autor del delito de abuso sexual simple.

El médico apeló, pero su reclamo fue declarado inadmisible, y ahora se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja. La cámara también ordenó investigar otros dos posibles casos de abuso cometidos por el mismo anestesiólogo, que surgieron de los testimonios de los enfermeros que trabajaban con él. Según declararon en la causa, en distintas oportunidades informaron a las autoridades del hospital sobre comportamientos sospechosos del médico con pacientes mujeres anestesiadas, a pesar de lo cual no se tomaron medidas para prevenir que esto ocurriera.

El nuevo fallo de la Justicia Civil determinó que existe responsabilidad del profesional pero también del establecimiento asistencial en el abuso sexual simple, cometido contra una paciente mientras se encontraba en la sala prequirúrgica, donde se realizaban los preparativos previos al ingreso al quirófano. También apunta que, frente a la existencia de advertencias de situaciones similares que habían involucrado al mismo médico, realizadas por personal de enfermería del hospital, hubo una “falta de adopción de medidas eficaces para prevenir nuevos hechos” por parte del centro médico.

El Hospital Italiano deberá pagar una indemnización de $10.900.000 a la mujer en concepto de daños y perjuicios. El fallo fue publicado por el portal judicial de jurisprudencia El Dial.

EL ABUSO PREVIO A LA CIRUGIA

El 19 de octubre de 2021, la mujer, de entonces 72 años, se internó en el centro médico para someterse a una operación de rodilla derecha. Luego de una larga espera, habiendo ingresado a las 8.30, fue llevada a las 11.35 al sector de sala prequirúrgica. Dentro de un box, comenzaron a prepararla para la intervención: le colocaron una cofia y un camisolín, y se quitó la ropa interior y las prótesis dentales, según se lee en el expediente. Luego la sedaron y le aplicaron la anestesia para la operación. Según declaró, fue en esta instancia cuando ingresó el médico demandado, que se acercó para preguntarle los datos de rigor.

La mujer declaró que después de darle los datos, el anestesiólogo le dijo “qué linda piel tenés”. Y acto seguido, según sus dichos, el médico llevó su mano a las piernas de la mujer. Según se cita en el expediente, el hombre le dijo, “a ver, sus piernas deben tener la misma piel”, y a continuación llevó su mano a la zona vaginal de la paciente, la manoseó y le introdujo los dedos en la vagina. La mujer relató que intentó correrse en la camilla y gritar, pero que pese a llamar dos veces a la enfermera, recién a la tercera la escuchó, ya que, al no tener sus prótesis dentales y al estar parcialmente anestesiada, no se le entendía lo que decía. Cuando llegó la enfermera, el anestesista ya se había ido. La mujer, en estado de shock, le contó lo que había sucedido y la enfermera convocó al cirujano.

La mujer permaneció internada unas horas más, aunque no la operaron ante la situación que acababa de denunciar y, además, porque esa había sido la razón de la demora: había algún inconveniente en el quirófano. El cirujano y las enfermeras le dijeron que el hospital tomaría cartas en el asunto y le sugirieron que hiciera la denuncia en la comisaría, la cual la mujer realizó esa misma noche, acompañada por su familia.