Pity Álvarez chocó en una estación de servicio y se fue del lugar

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de La Paternal. El músico circulaba a bordo de un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 dentro de una estación de servicio.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:10 en el cruce de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, a unas seis cuadras del Cementerio de la Chacarita.
De acuerdo con el relato del conductor del Peugeot, de 24 años, el choque se produjo cuando estaba a punto de retirarse de la estación. En ese momento, Álvarez habría realizado una mala maniobra y terminó impactando contra su vehículo, que sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.
Tras la colisión, el músico manifestó que debía retirarse de inmediato debido a problemas legales. Luego subió nuevamente a su vehículo y se alejó por la avenida San Martín en dirección a la provincia de Buenos Aires, sin presentar documentación personal ni del automóvil.
Álvarez no sufrió lesiones. El otro conductor también resultó ileso.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el fiscal Federico Jorge Taramelli, quien dispuso iniciar actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales.