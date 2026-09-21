El siniestro ocurrió este lunes por la mañana sobre San Martín, casi Francia. La mujer perdió el control de su Renault Stepway e impactó contra un Toyota Corolla y un Volkswagen Gol Trend estacionados. No hubo personas heridas.

La nieve hizo perder el control a una conductora y terminó contra dos autos

La acumulación de nieve sobre la calzada provocó un siniestro vial este lunes por la mañana en Comodoro Rivadavia, cuando una conductora perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra dos automóviles que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 sobre calle San Martín, casi Francia. Personal de la Comisaría Seccional Primera intervino en el lugar y encontró un Renault Stepway detenido en el centro de la calzada.

Según manifestó la conductora, las condiciones de la calle, afectada por la acumulación de nieve, hicieron que perdiera el control del rodado. En esas circunstancias impactó contra un Toyota Corolla estacionado, que por la inercia del choque terminó golpeando a un Volkswagen Gol Trend ubicado más adelante.

Durante la intervención, los efectivos constataron que la documentación del Renault Stepway se encontraba en regla. Los propietarios de los vehículos estacionados no se presentaron en el lugar mientras se desarrollaba el procedimiento.

El siniestro dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas. La conductora deberá presentarse en las próximas horas en la dependencia policial para realizar la exposición correspondiente.