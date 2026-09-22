El gobierno británico autorizó una prórroga de las licencias petroleras en Malvinas

La Asamblea Legislativa de los kelpers anunció la extensión por cinco años de todas las operaciones ‘offshore’ e informó que la medida cuenta con el respaldo de Londres.

Mientras Javier Milei hace publicidad de sí mismo con su demagógica campaña de “recuperación de las Malvinas”, el gobierno británico que ocupa el archipiélago volvió a desafiarlo. Prorrogó por cinco años las licencias a petroleras de las empresas que el gobierno argentino dijo que sancionaría y le enrostró tener el respaldo del Reino Unido para tomar esa decisión: “Son recursos nuestros”.

La medida que desconoce los anuncios lanzados por el presidente argentino, que buscó un clamor social por el tema de la soberanía, fue anunciada por la Asamblea Legislativa de las islas a través de un comunicado que ratifica la explotación de los recursos naturales y energéticos en ese territorio.

Prorrogará todos los permisos vigentes para operaciones petroleras ‘offshore’ (costas afuera), y garantizó “seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”.

“Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable”, señaló Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales de Malvinas.

La decisión de extender las licencias para actividades de exploración por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas por dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo, “cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido”, indica el texto del legislativo isleño.

MILEI, MALVINAS Y EUROPA

Ni siquiera enterado de esto, el presidente argentino le dio una entrevista a la prensa francesa en la que provocó de manera gratuita a la comunidad europea, habló de “recuperar las Malvinas” y dijo que su extravagante estrategia va por el lado de la decantación generacional.

Al respecto, apuntó a la “transición demográfica” del Reino Unido para reclamar la soberanía de las Malvinas y enfatizó que sus mentadas sanciones a empresas que exploten el archipiélago –una medida que ya estaba vigente y que su gobierno nunca reconoció hasta que el tema cobró actualidad en las redes sociales-, no son una declaración de guerra.

“De ninguna manera nosotros estamos hablando de un conflicto bélico. Nosotros estamos hablando de recuperar las Malvinas por la vía diplomática”, recalcó.

De paso lanzó una provocación a la Unión Europea (UE). Dijo que “la capital de Europa no es Bruselas” sino “Roma”, y sostuvo que la capital de Bélgica, donde tienen su sede las principales instituciones del bloque, “encarna la decadencia de Europa”, “una muerte lenta, agónica y cobarde”.

LA EXPLOTACION PETROLERA EN MALVINAS

En tanto, además de anunciar la extensión de las licencias, el gobierno británico en las islas argentinas aprobó este lunes la adquisición por parte de una subsidiaria de la empresa Navitas de una participación del 65 por ciento en el área PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.

En las aguas del Atlántico sur que rodean Malvinas operan Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que en diciembre pasado ingresó en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028.

También posee licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

Argentina sostiene que estos permisos son “ilegales”, denunció a esas compañías y sus accionistas, e inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y tratar de impedir el avance de sus proyectos.