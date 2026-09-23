El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la calle La Gaceta de Buenos Aires.

En el Pueyrredón también quisieron ingresar a una casa

Un hombre de 42 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles luego de ser encontrado en el patio interno de una vivienda del barrio Pueyrredón.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15, cuando la Policía recibió un llamado de un testigo que alertaba sobre la presencia de un sujeto ajeno a la propiedad ubicada sobre calle La Gaceta de Buenos Aires.

Una comisión de la Comisaría Seccional Quinta acudió al lugar y observó al hombre en el patio interno de la vivienda. Los efectivos le ordenaron salir al exterior y, una vez que lo hizo, lo demoraron.

La propietaria del domicilio manifestó que no conocía al sujeto y que era ajeno al lugar. Además, expresó su intención de radicar una denuncia por el ingreso sin autorización a su vivienda.

El hombre fue identificado como Osvaldo Ariel M., de 42 años, y quedó aprehendido. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial del barrio Isidro Quiroga, donde permanecería alojado.