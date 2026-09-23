Tenía pedido de captura y lo encontraron en el barrio San Cayetano

Personal policial de la Seccional Sexta que se encontraba realizando un control de identificación de personas, a las 22:50, interceptó a un hombre sobre la Avenida Polonia, entre las calles Cospi y Pieragnoli, del barrio San Cayetano.
Al verificar sus datos en el sistema se constató que el registraba un pedido de captura vigente, desde el lunes pasado, dispuesto por el juez Penal Mariano Nicosia, por lo que se lo detuvo y traslado a la dependencia policial.
Fue identificado, según consta en el parte oficial como Gabriel Oscar M. de 33 años.