Por las lluvias, modificaron el recorrido de la línea 14 en varios barrios

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que, debido a las lluvias que afectan a la ciudad, se implementó una modificación en el recorrido de la línea 14 del transporte público.
El cambio alcanza a los barrios Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Los Bretes y Cerro Solo, donde las condiciones de transitabilidad obligaron a establecer un trayecto alternativo.
Según se indicó, la línea circulará con normalidad hasta Código 586 y Rogneta. Desde allí continuará por avenida Congreso, avenida Chile, Padre Corti y Código 748, para luego seguir por Bella Vista y Fracción 15.
El recorrido continuará por Concejal Cercos, Ana Herrera, Cistari y Rogneta, punto desde el cual retomará su trayecto habitual.
Desde el Municipio recomendaron a los usuarios tener en cuenta esta modificación mientras persistan las condiciones generadas por las lluvias.