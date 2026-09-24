La medida alcanza a Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Los Bretes y Cerro Solo. El servicio mantendrá un trazado alternativo mientras continúen las condiciones adversas.

Por las lluvias, modificaron el recorrido de la línea 14 en varios barrios

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que, debido a las lluvias que afectan a la ciudad, se implementó una modificación en el recorrido de la línea 14 del transporte público.

El cambio alcanza a los barrios Fracción 14 y 15, Bella Vista Sur, Los Bretes y Cerro Solo, donde las condiciones de transitabilidad obligaron a establecer un trayecto alternativo.

Según se indicó, la línea circulará con normalidad hasta Código 586 y Rogneta. Desde allí continuará por avenida Congreso, avenida Chile, Padre Corti y Código 748, para luego seguir por Bella Vista y Fracción 15.

El recorrido continuará por Concejal Cercos, Ana Herrera, Cistari y Rogneta, punto desde el cual retomará su trayecto habitual.

Desde el Municipio recomendaron a los usuarios tener en cuenta esta modificación mientras persistan las condiciones generadas por las lluvias.