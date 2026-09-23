Llegó a Río Mayo la adolescente que viajaba con dos hombres

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 3, en Tres Cerros. Las inconsistencias detectadas durante la identificación motivaron la intervención de Trata de Personas. La adolescente fue trasladada a Puerto San Julián y posteriormente restituida a su madre en Río Mayo.

Una adolescente de 14 años fue puesta bajo el cuidado de su madre en Río Mayo luego de un procedimiento realizado el jueves 17 de septiembre en Tres Cerros, Santa Cruz. La menor viajaba en una Ford Ranger junto a dos hombres mayores de edad, cuya documentación y explicaciones sobre el vínculo con la adolescente generaron dudas durante el control policial.

El operativo se concretó alrededor de las 18:30, en el kilómetro 2118 de la Ruta Nacional 3. Personal de la Unidad Operativa Caminera interceptó una Ford Ranger blanca, con vidrios polarizados, que circulaba en dirección norte-sur.

Los ocupantes manifestaron que provenían de Chubut y señalaron que habían ingresado a Santa Cruz por la Ruta Nacional 40 para luego continuar por la Ruta Provincial 43, en el tramo comprendido entre Perito Moreno y Las Heras, hasta llegar a la Ruta Nacional 3.

Durante el procedimiento surgieron inconsistencias vinculadas con la documentación y con las explicaciones brindadas acerca del vínculo entre los dos adultos y la adolescente. Ante esta situación, los efectivos solicitaron la intervención de la División Trata de Personas de Puerto San Julián y del Departamento de Investigaciones Zona Centro, con el objetivo de evaluar el caso y adoptar las medidas de protección correspondientes.

La adolescente fue sometida a una revisión sanitaria y quedó inicialmente bajo resguardo en Puerto San Julián. En esa localidad intervino el área municipal de Niñez, que coordinó las medidas de asistencia y las gestiones necesarias para su regreso al entorno familiar.

Posteriormente, una comisión integrada por personal de Niñez y de la División Trata de Personas se trasladó hasta Río Mayo. Allí se concretó la restitución de la adolescente, quien quedó bajo el cuidado de su madre una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, durante la inspección de la Ford Ranger, los efectivos encontraron municiones calibre .22, un cargador y documentación relacionada con la tenencia y el uso civil de un arma de fuego.

Los dos hombres presentaron la documentación requerida y, según la consulta realizada al sistema SIFCOP, no registraban pedidos de captura ni impedimentos vigentes. Tampoco surgieron impedimentos sobre la camioneta.

Las actuaciones relacionadas con el hallazgo de las municiones continuaron mediante las diligencias correspondientes.

Además, dentro del vehículo había bebidas alcohólicas. Las autoridades dispusieron su descarte debido a que en el lugar no contaban con una dependencia adecuada para su conservación.