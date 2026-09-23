Santiago Padín fue acusado de lesiones leves con dolo eventual por el episodio ocurrido el martes en el centro de Comodoro. La jueza Daniela Arcuri declaró legal su detención y dispuso su libertad.

Imputaron al conductor que atropelló a una manifestante de ATE y recuperó la libertad

Santiago Padín, el conductor de 45 años que atropelló a una manifestante de ATE durante la protesta realizada el martes por la mañana en el centro de Comodoro Rivadavia, fue imputado este miércoles por el delito de lesiones leves con dolo eventual.

La audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizó a las 11. El fiscal Ariel Corredera formuló la imputación contra el conductor de la Toyota Hilux, mientras que la jueza penal Daniela Arcuri declaró legal el procedimiento que derivó en su detención.

“El delito que le imputé fue el de lesiones, en principio leves, por la documentación médica que tenemos, a título de dolo eventual”, explicó Corredera a Del Mar Digital.

Tras la audiencia, Padín quedó vinculado a la investigación del Ministerio Público Fiscal y recuperó la libertad desde la Oficina Judicial.

El episodio también derivó en otra imputación. Un manifestante de ATE de 28 años fue acusado en libertad por el delito de daño, luego de romper uno de los vidrios de la camioneta de Padín durante el procedimiento en el que el conductor fue detenido.