El vehículo fue encontrado durante un patrullaje en Hipólito Yrigoyen y Pellegrini. Un adolescente de 17 años se presentó minutos después y no tenía la documentación del rodado.

Dejaron un Fiat Punto sobre el bulevar y terminó en el corralón

Un Fiat Punto rojo fue encontrado abandonado durante las primeras horas de este miércoles sobre el bulevar de la avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Pellegrini y frente a la Estación de Servicio Rodrigo.

Efectivos de la Seccional Primera que realizaban un patrullaje preventivo advirtieron la presencia del automóvil detenido sobre el bulevar y solicitaron la intervención de personal de Tránsito Municipal.

Los inspectores procedieron al secuestro del vehículo y lo trasladaron al corralón municipal.

Minutos más tarde se presentó en el lugar el conductor, un estudiante de 17 años, quien no contaba con la documentación correspondiente del automóvil.

Desde la dependencia policial informaron que durante el incidente no se registraron colisiones ni personas lesionadas.