La Justicia autorizó la apertura de investigación contra Daniel Oscar Talma por el incendio ocurrido en julio de 2025 en la Seccional Segunda, donde murió Facundo Nicolás Méndez.

Investigan a un detenido por un incendio que terminó con una muerte

La Justicia autorizó este miércoles la apertura de investigación contra Daniel Oscar Talma por el incendio ocurrido el 28 de julio de 2025 en la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, que provocó la muerte de Facundo Nicolás Méndez.

Durante la audiencia, la fiscal general Verona Dagotto expuso que el hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando Talma se encontraba en la celda 3 del pabellón 2 de la dependencia policial, ubicada sobre avenida Rivadavia 1713, junto a Méndez.

Según la acusación, Talma tomó su colchón, lo colocó en posición vertical sobre la puerta de acceso y lo encendió con una llama libre. Luego se refugió debajo del banco de concreto de la celda. Méndez, en tanto, quedó expuesto al fuego y al humo y sufrió quemaduras generalizadas mientras intentaba escapar.

Al advertir el foco ígneo, personal policial abrió la celda y retiró a ambos hombres. Los dos fueron trasladados al Hospital Regional.

Méndez permaneció internado hasta el 30 de julio de 2025, cuando falleció como consecuencia de la extensión y profundidad de las quemaduras sufridas en el cuerpo y en el interior de las vías aéreas, según lo expuesto durante la audiencia. La fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como “incendio intencional seguido de muerte”, con Talma en calidad de autor.

La defensa particular, ejercida por Maximiliano Sepúlveda, no formuló objeciones respecto del hecho ni de la calificación legal planteada por la fiscalía.

Finalmente, la jueza penal Mariel Suárez autorizó la apertura de investigación, dio por anoticiado a Talma del hecho y de la calificación imputada y consideró asegurada su defensa técnica.