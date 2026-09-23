El hecho ocurrió el 25 de junio de 2023 en el predio de la empresa Novadrill, en el barrio Industrial.

Comenzó el juicio por la muerte de un trabajador que fue golpeado por un manguerote

La mañana de este miércoles comenzó el debate oral y público, ante un tribunal unipersonal, por el homicidio culposo de Rodrigo Javier Fonseca, ocurrido el 25 de junio de 2023 en el predio de la empresa Novadrill, ubicado sobre avenida Progreso al 7000, en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

El imputado es Yonathan Aníbal Vargas Muñoz, quien se encontraba trabajando en el lugar al momento del accidente. La Fiscalía sostiene que el hecho se produjo como consecuencia de una conducta negligente durante una tarea de prueba hidráulica de un manguerote.

Durante su alegato de apertura, la fiscal general Andrea Rubio sostuvo que acreditará tanto la materialidad del hecho como la autoría de Vargas Muñoz en el delito de homicidio culposo.

En primer término, Rubio hizo referencia a las convenciones probatorias acordadas entre las partes y, a partir de ellas, desistió de varios testigos. Luego describió la mecánica del accidente que, según la acusación, ocurrió alrededor de las 12:30 del 25 de junio de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía, en el interior del predio de Novadrill se encontraban trabajando Vargas Muñoz, otro empleado y Rodrigo Fonseca, realizando tareas vinculadas con la prueba hidráulica de un manguerote.

La acusación sostiene que Vargas Muñoz no habría extremado las medidas de precaución necesarias para la tarea, debido a que no se habría señalizado la zona de izaje y se habrían utilizado elementos y maquinaria que no resultaban adecuados para la maniobra.

Según lo expuesto por la fiscal, Vargas Muñoz sujetó el manguerote con una eslinga a las uñas de un autoelevador Heli, conocido como zamping, y procedió a elevarlo. Posteriormente, colocó una manguera para limpiarlo.

Mientras el manguerote se encontraba elevado, la manguera se desprendió. En esas circunstancias, Fonseca se acercó para tomarla y, simultáneamente, Vargas Muñoz comenzó a bajar las uñas del autoelevador.

Siempre según la acusación, en ese momento el manguerote se deslizó de las uñas del zamping y cayó sobre la cabeza de Fonseca, provocándole un grave traumatismo de cráneo. El trabajador falleció el 26 de junio de 2023 como consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía calificó jurídicamente el hecho como homicidio culposo, atribuyéndole a Vargas Muñoz la calidad de autor.

LA DEFENSA NEGO RESPONSABILIDAD

En contraposición, el defensor particular Sixto Troncoso sostuvo que el accidente no se produjo por una acción u omisión atribuible a su asistido.

“El día del accidente no ocurrió por nada que haya hecho mi defendido, él no era el encargado, era un empleado igual que la víctima”, afirmó durante su alegato de apertura.

El abogado también señaló que ninguno de los trabajadores contaba con los elementos de protección necesarios y concluyó que durante el debate demostrará que “no hubo acción u omisión por parte de su defendido”.

El debate es llevado adelante por el juez penal Ariel Tedesco, en carácter de tribunal unipersonal. Por el Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal general Andrea Rubio, asistida por Néstor Laurindo, administrativo. La defensa de Vargas Muñoz está a cargo del abogado particular Sixto Troncoso.