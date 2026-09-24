Tras la suspensión del servicio por fallas técnicas en el área, las partes fijaron un plan de trabajo que exige la presentación de mensuras para llevar la red regular de gas a los domicilios de dicho sector de Km. 3.

El Municipio impulsa la regularización del suministro de gas en "La Caballeriza" junto a Camuzzi y vecinos

Con el objetivo de encauzar por la vía formal y segura el acceso a los servicios públicos de vecinos que viven en el área conocida como La Caballeriza en Km 3, el Secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, mantuvo una reunión junto al equipo técnico de la cartera, personal de la empresa Camuzzi y un representante de los vecinos de dicha zona.

El encuentro se originó a raíz de la interrupción del suministro de gas dispuesta por la prestataria ante la constatación de irregularidades y fallas de seguridad en el sector. Cabe recordar, que el área operaba con el servicio de manera informal, lo que motivó una intervención urgente de las áreas municipales para prevenir riesgos y coordinar una solución definitiva ajustada a las normativas vigentes.

Durante la mesa de trabajo, los equipos técnicos delinearon los pasos a seguir para regularizar la situación en el sector. Como requisito indispensable, se informó a los vecinos que deberán realizar las mensuras correspondientes a su cuenta y cargo, paso previo que permitirá al Municipio gestionar formalmente ante la entidad la llegada y expansión del tendido de gas hasta los domicilios de manera regular.

El secretario destacó el trabajo articulado entre el Estado, la empresa prestataria y los vecinos como “el único camino viable para garantizar servicios seguros y de calidad en todo el ejido urbano”.