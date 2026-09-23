Kilómetro 18 amplía la recolección de residuos

El servicio comenzó a funcionar con un recorrido regular durante septiembre, a partir de un acuerdo entre el Municipio, la comisión vecinal y la empresa Urbana.

Los vecinos de Kilómetro 18 cuentan desde septiembre con un esquema ampliado de recolección de residuos urbanos, a partir de un trabajo coordinado entre la Municipalidad, la comisión vecinal del sector y la empresa Urbana.

El nuevo esquema establece recorridos regulares, con trazados e itinerarios fijos, y reemplaza la modalidad que contemplaba tres días de recolección por semana. La prestación estará sujeta a las condiciones de transitabilidad del terreno.

La medida fue acordada entre la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, la comisión vecinal y la empresa encargada del servicio.

La secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, destacó el alcance comunitario de la iniciativa y su articulación con las acciones de concientización impulsadas por la comisión vecinal para mantener un espacio barrial limpio, seguro y sostenible.

Juárez también remarcó el trabajo territorial y el contacto permanente con los vecinos como parte de la impronta de gestión del intendente Othar Macharashvili.