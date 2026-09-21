La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que las líneas de transporte público 4, que conecta con el barrio Ñiaco, y 14, correspondiente a Fracción 14 y 15, retomaron sus recorridos habituales.

Normalizaron los recorridos de las líneas 4 y 14 en Comodoro

La normalización se produce luego de las modificaciones implementadas por las condiciones de transitabilidad generadas por las lluvias.

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron que ambos servicios ya circulan nuevamente por sus trayectos habituales.