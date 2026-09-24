Jueves: lluvias fuertes, frío y ráfagas de hasta 50 km/h

La ciudad tendrá una jornada inestable, con precipitaciones durante todo el día y un marcado descenso de temperatura. El período más complicado se espera durante la tarde.

Comodoro Rivadavia transitará este jueves 24 de septiembre una jornada fría y lluviosa, con precipitaciones persistentes desde la mañana y condiciones de mayor intensidad hacia la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además una advertencia amarilla por lluvias para el sur de Chubut, con acumulados previstos de entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Durante la mañana se esperan alrededor de 4°C, lluvias y viento del este entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 70 y el 100%.

Por la tarde llegará el tramo más inestable del día, con lluvias fuertes, una temperatura cercana a los 11°C y viento del noreste. Las ráfagas se mantendrán en torno a los 50 km/h. Distintos reportes basados en el SMN coinciden en que será el momento de mayor intensidad de las precipitaciones.

Hacia la noche continuarán las lluvias fuertes, aunque con una probabilidad algo menor, de entre el 40 y el 70%. La temperatura descenderá a unos 8°C, mientras que el viento rotará al oeste y seguirá con ráfagas de hasta 50 km/h.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de lluvia más intensa, no sacar residuos a la vía pública y mantener despejados desagües y sumideros.