La temperatura alcanzará los 18°C durante la tarde. La mañana estará marcada por ráfagas de hasta 78 km/h y para la noche se esperan precipitaciones aisladas.

Miércoles más templado, pero con viento fuerte y lluvias hacia la noche

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 23 de septiembre una jornada más templada que los días anteriores, aunque el viento volverá a tener un papel importante desde las primeras horas.

Durante la mañana se esperan 11°C, cielo ventoso y viento del oeste entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, por lo que será el período de mayor intensidad del día.

Por la tarde, la temperatura subirá hasta los 18°C y el cielo se mantendrá mayormente nublado. El viento rotará al sudoeste y perderá algo de fuerza, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Hacia la noche se esperan 14°C y una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10 y el 40%. El viento volverá a soplar del oeste, aunque con menor intensidad, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

La jornada, en definitiva, tendrá un marcado ascenso térmico respecto de los días previos, pero seguirá condicionada por el viento y la posibilidad de algunas precipitaciones hacia el cierre.