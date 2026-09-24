Cinco kilos de cocaína y detenidos tras siete allanamientos

El operativo se desplegó este jueves en distintos sectores de la ciudad, con procedimientos concentrados principalmente en Kilómetro 14 y Kilómetro 17. También hubo intervenciones en Palazzo, las 1008 Viviendas, San Martín y calle Los Claveles.

Un operativo antidrogas se desarrolla este jueves en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, donde se realizan siete allanamientos de manera simultánea y se registraron detenciones.

Los procedimientos están a cargo de personal especializado en Drogas y tienen como principales escenarios los sectores de Kilómetro 14 y Kilómetro 17 informó Crónica. A estos se suman intervenciones en Palazzo, las 1008 Viviendas, sectores de San Martín y calle Los Claveles.

Como resultado de las diligencias, hasta el momento fueron secuestrados alrededor de cinco kilos de cocaína. Además, hay personas detenidas, aunque todavía no trascendió oficialmente cuántas.

Las tareas continúan en los distintos domicilios mientras se aguarda información oficial sobre el resultado final del operativo.