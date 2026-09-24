La cocaína venía de Mendoza y hay cuatro detenidos

Tras siete allanamientos en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, se detuvo a cuatro personas y se secuestraron 5,3 kilos de cocaína, cuatro vehículos y teléfonos celulares.

La Policía Provincial dio detalles del operativo que llevó adelante este jueves en Comodoro Rivadavia, al cual denominó “Corredor Norte” y que culminó con siete allanamientos, cuatro personas detenidas y el secuestro de 5,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron el resultado de una extensa investigación desarrollada por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, bajo las directivas de la Unidad Fiscal local, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal general Mariano Sánchez y Andrea Whity.

Las diligencias fueron supervisadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; y el segundo jefe del Área Drogas y Leyes Especiales, Sergio Salamín. Encabezaron los operativos efectivos de la División de Drogas, con colaboración de Grupo Especial de Operaciones Policiales, el agente de la Sección Operaciones de la Unidad Regional y el personal de Policía Científica.

LLEGABA DESDE MENDOZA

A partir de intervenciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, los investigadores establecieron la presunta existencia de una organización dedicada al narcotráfico que operaba en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, dos personas provenientes de Mendoza cumplían el rol de proveedores de la sustancia, mientras que otros integrantes se encargaban presuntamente de su distribución en distintos puntos de la ciudad.

Un avance determinante en la causa se produjo a partir de las tareas de observación realizadas durante la jornada previa a los allanamientos, cuando los investigadores detectaron el ingreso a Comodoro Rivadavia de una camioneta Chevrolet S10 blanca.

Según las actuaciones, el vehículo se dirigió hacia un domicilio de Km 14 que ya era objeto de investigación. Allí tomó contacto con otras personas, entre ellas un hombre que había arribado desde Mendoza el 17 de septiembre en un vuelo comercial y cuyos movimientos eran seguidos desde entonces por el personal policial.

Los investigadores detectaron posteriormente distintos movimientos que fueron considerados compatibles con presuntas entregas de estupefacientes. Los elementos reunidos fueron puestos a disposición del equipo fiscal, que solicitó las correspondientes medidas judiciales.

Con las órdenes correspondientes, la Policía desplegó siete allanamientos en domicilios ubicados en Km 17, Km 14, Km 8, La Floresta y el barrio 30 de Octubre.

En uno de los inmuebles de Km 14, donde se alojaban temporalmente personas provenientes de Mendoza, los efectivos encontraron a algunos de los principales investigados. Durante la inspección del lugar fueron hallados, ocultos en un sobretecho, envoltorios que contenían cocaína.

Asimismo, al requisar la Chevrolet S10 investigada, el personal detectó más envoltorios con la misma sustancia ocultos en la compuerta de la caja del vehículo.

Como resultado del operativo se incautaron 5,3 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios, entre ellos cuatro paquetes rectangulares que presentaban un sello en bajo relieve con la figura de un delfín, una marca utilizada por organizaciones criminales para identificar el origen y la pureza de la sustancia.

Además, fueron secuestrados teléfonos celulares, anotaciones consideradas de interés para la causa y cuatro vehículos: una Chevrolet S10, un Peugeot 408, una Volkswagen Amarok y un Honda Civic.

CUATRO PERSONAS DETENIDAS

El procedimiento culminó con la detención de tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron alojados en distintas dependencias policiales de Comodoro Rivadavia a disposición de la Justicia Federal.

De acuerdo con la estimación incorporada a la investigación, la cocaína secuestrada tendría un valor aproximado de 160 millones de pesos.

El operativo fue encabezado por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia y constituyó el resultado de las tareas investigativas desarrolladas para determinar la procedencia de los estupefacientes, identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer su circuito de distribución en la ciudad.