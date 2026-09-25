El accidente ocurrió cerca de la 1:15 de esta madrugada. El conductor, de 42 años, perdió el control de una Toyota Hilux.

Volcó con su camioneta en la Avenida del Libertador y resultó ileso

Un accidente de tránsito se registró cerca de la 1:15 de este viernes a la madrugada sobre la Avenida del Libertador, cuando el conductor de una Toyota Hilux blanca perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el carril contrario.

Según se informó, el hombre circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio de la camioneta, que quedó recostada sobre la mano contraria.

La alerta fue emitida por el Centro de Monitoreo y rápidamente acudió al lugar personal de la Comisaría de General Mosconi. Los efectivos constataron que el único ocupante, un hombre de 42 años, se encontraba consciente y sin lesiones visibles, además de contar con la documentación correspondiente en regla.

De manera preventiva, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al conductor en el lugar. También intervinieron efectivos de Defensa Civil y personal de Tránsito.

A este último le correspondió realizar el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo. Finalmente, la Toyota Hilux quedó sobre la cinta asfáltica a la espera de una grúa particular para su retiro.