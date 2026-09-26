Choque múltiple en la Yrigoyen: un conductor dio 2,2 g/l de alcoholemia

Cuatro vehículos colisionaron y si bien no hubo personas lesionadas, dos rodados fueron secuestrados por distintas infracciones.

Un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos se registró este sábado por la mañana en Comodoro Rivadavia y no dejó personas lesionadas. Uno de los conductores arrojó 2,2 g/l de alcoholemia y además circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio.

El accidente ocurrió alrededor de las 8, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1900, en inmediaciones de su cruce con Estados Unidos.

Por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión en la que estuvieron involucrados un Jeep Wrangler, un Peugeot 208, un Chevrolet Onix y una Toyota Hilux.

Personal policial intervino en el lugar y constató que ninguno de los ocupantes había sufrido lesiones. Posteriormente, agentes de Tránsito Municipal realizaron los controles correspondientes sobre la documentación de los conductores.

Durante el procedimiento, el conductor del Jeep fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, los inspectores constataron que no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Ante estas infracciones, se labró el acta correspondiente y se secuestró el Jeep Wrangler.

Por otra parte, el conductor del Peugeot 208 tampoco presentó el comprobante de seguro, por lo que se confeccionó otra acta de infracción y también se dispuso el secuestro del vehículo.

En tanto, los conductores del Chevrolet Onix y de la Toyota Hilux contaban con la documentación requerida y vigente.