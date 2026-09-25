La escuela de Petroleros Jerárquicos abrirá en 2027

El intendente Macharashvili participó del acto en el que se anunció el inicio de las preinscripciones. La escuela funcionará en el barrio Presidente Ortiz.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili junto al secretario general del Sindicato, José Llugdar participó del acto de anuncio del inicio de las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 de la futura Escuela Tecnológica de la Patagonia Austral, impulsada por el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral. La institución está ubicada en el barrio Presidente Ortiz y ofrecerá los niveles Inicial y primer ciclo del primario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. Las preinscripciones comenzarán el lunes 28 de septiembre.

Durante la actividad, que contó con la presencia, además, del gobernador Ignacio Torres, integrantes de los gabinetes municipal y provincial, concejales y legisladores provinciales, Macharashvili destacó la importancia de que el proyecto educativo esté próximo a concretarse. “Como intendente, me llena de orgullo ver cómo el sueño se transforma en una realidad. Felicito a todos los que lo proyectaron y lo llevaron adelante, porque ya este lunes comenzarán a inscribirse los chicos en este nuevo establecimiento de primera generación, donde contarán con una educación de calidad”, sostuvo.

En ese marco, valoró el trabajo conjunto entre distintos sectores y remarcó que la educación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la comunidad, al expresar que “debemos trabajar todos juntos por la educación de nuestros niños y jóvenes, con la provincia acompañando, porque nos une un mismo fin: la formación de nuestra sociedad”, afirmó.

Asimismo, Macharashvili indicó que se continuará avanzando en nuevos proyectos educativos, ya que “en estos temas se debe trabajar permanentemente. Se siguen proyectando establecimientos como este, públicos, privados y mixtos, todos pensando en la gente. En los tiempos que estamos viviendo, la educación es fundamental”.

A su turno José Llugdar, señaló que la institución representa la primera etapa de un proyecto que tiene a la educación como eje. “Ni la Municipalidad ni la provincia nos pusieron piedras en el camino para avanzar; inclusive las empresas han colaborado”, afirmó, y subrayó que “la educación no tiene que ver solamente con el Estado, sino que nosotros, como dirigentes, como padres de familia y como vecinos, también tenemos una responsabilidad en ese aspecto”.

La futura directora de la institución, Mara Llugdar, manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto y manifestó: “hoy se está materializando un sueño que venimos trabajando con la institución; estamos muy felices y expectantes con el proyecto que vamos a lanzar”. Además, adelantó que desde el lunes estará disponible la página web para que la comunidad pueda conocer la propuesta educativa.