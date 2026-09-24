Pasantías municipales: estudiantes dan sus primeros pasos laborales

Alumnos de escuelas secundarias realizan prácticas en distintas áreas del Municipio, con tareas vinculadas a sus orientaciones académicas y una primera aproximación al ámbito profesional.

Estudiantes de escuelas secundarias comenzaron a desarrollar pasantías y prácticas profesionalizantes en distintas dependencias municipales, como parte de una iniciativa que articula a las instituciones educativas con el Estado local.

Las actividades se adaptan a la formación de cada alumno e incluyen tareas de gestión administrativa, relaciones institucionales, soporte técnico de hardware y administración de redes informáticas.

La propuesta busca fortalecer la educación técnica mediante experiencias laborales en organismos estatales y acercar a los futuros egresados a ámbitos vinculados con su formación. En el caso de las áreas tecnológicas, los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos en la infraestructura informática municipal.

Desde la Secretaría General de Comunicación y Relaciones Institucionales señalaron que las pasantías permiten a los jóvenes incorporarse a la dinámica administrativa y adquirir herramientas vinculadas con la gestión de expedientes y la coordinación de vínculos institucionales con la comunidad, mediante el uso de recursos físicos y digitales.

El profesor de la Escuela 760, Jeremías Soto, agradeció la articulación con el Ejecutivo Municipal y destacó el entusiasmo de los estudiantes. “Esto les permite desempeñarse y poner en práctica lo que durante años estuvieron estudiando para tomar contacto con el mundo laboral”, expresó.

Desde la Dirección General de Gestión Digital también remarcaron la importancia de que los alumnos puedan trasladar sus conocimientos académicos a un entorno laboral, donde desarrollan sus capacidades mientras comienzan a construir experiencia profesional.