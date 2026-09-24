PAE acompaña la 12° Expo Industrial y Comercial

La compañía estará presente con un destacado stand institucional y participará de la ronda de negocios.

Pan American Energy (PAE) vuelve a decir presente en la Expo Industrial y Comercial de Comodoro Rivadavia, que este año celebra su 12ª edición bajo el lema “Innovamos, invertimos, diversificamos y competimos para la transformación productiva”.

Organizada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, la Expo reúne a empresas, emprendedores e instituciones de toda la región en un espacio de encuentro, intercambio y promoción del desarrollo productivo. La propuesta incluye conferencias, paneles especializados, rondas de negocios y actividades de vinculación, con foco en la producción, la innovación, la tecnología y la diversificación económica.

La agenda abordará temas estratégicos para el presente y futuro de la región, entre ellos el desarrollo de los hidrocarburos convencionales, la economía del mar, la pesca y la acuicultura, los recursos naturales, la planificación urbana, la inteligencia artificial, los sistemas regionales de innovación y la transformación productiva.

En este marco, PAE acompañará el evento con un stand institucional donde los visitantes podrán conocer el proceso de producción de los hidrocarburos, desde el pozo hasta el surtidor. Además, habrá propuestas recreativas y experiencias lúdicas pensadas para toda la familia.

Horacio García, gerente de Relaciones Institucionales para Golfo San Jorge de PAE, destacó: “Desde hace más de una década acompañamos esta Expo porque constituye un espacio clave para el encuentro de los distintos actores productivos de la región. Su crecimiento y consolidación reflejan el potencial de Comodoro Rivadavia y de toda la cuenca. Este año volvemos a decir presente para reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de la ciudad y con el fortalecimiento de la matriz productiva del Golfo San Jorge”.