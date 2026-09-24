El adolescente que cayó en la UNPSJB podría recibir el alta este jueves

El adolescente de 15 años que el miércoles cayó desde un sector alto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco evoluciona favorablemente y podría recibir el alta médica durante este jueves.
Elizabeth, su hermana, contó en diálogo con Radio Del Mar, que el joven se encuentra de buen ánimo y que su estado de salud es positivo.
“Fue como un milagro porque solo tiene una pequeña fractura en la cadera y rasguños en el cuerpo, pero no tuvo ningún hueso roto. Estamos muy agradecidos”. Según relató, el adolescente volvió a levantarse en buenas condiciones durante la mañana y la familia aguardaba la confirmación del alta para llevarlo nuevamente a su casa.
Para los próximos días, la familia considera importante contar con acompañamiento para ayudarlo a atravesar lo ocurrido. “Tenemos que avanzar en el resguardo psicológico, profesionales para que nos ayuden y acompañarlo más que nunca”.
Elizabeth explicó además que el adolescente vive junto a ella y sus padres, y manifestó la emoción que genera en la familia la posibilidad de volver a tenerlo en casa.
Por último, remarcó la necesidad de acompañarlo sin presionarlo para que relate lo sucedido y de transmitirle el respaldo familiar durante el proceso. “Es muy importante el acompañamiento, no preguntarle, y que vea que tiene el apoyo”.