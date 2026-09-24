Los convenios permitirán que estudiantes avanzados de Medicina y Enfermería realicen prácticas en el Centro de Salud René Favaloro.

Rada Tilly y la UNPSJB amplían su trabajo conjunto en salud

La Municipalidad de Rada Tilly y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) firmaron convenios específicos de colaboración que amplían el trabajo conjunto entre ambas instituciones y generan nuevas oportunidades de formación y participación para la comunidad.

Los acuerdos fueron suscriptos por la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, Bárbara Lisa Rueter, en el marco del convenio de cooperación y asistencia técnica que mantienen ambas instituciones desde 2014.

Participaron además, por la Municipalidad de Rada Tilly, la secretaria de Desarrollo Social y Salud, Laura Bersáis, y la secretaria de Cultura, María José Abeijón; y por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, César Navarrete, secretario de Investigación y Vinculación Tecnológica.

Uno de los convenios permitirá que estudiantes avanzados de las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería realicen prácticas académicas en el Centro de Salud Municipal René Favaloro.

De esta manera, los futuros profesionales podrán complementar su formación universitaria con la experiencia cotidiana de los equipos de salud y el contacto con las necesidades concretas de la comunidad.

La iniciativa fortalece el vínculo entre la universidad y la salud pública municipal, y promueve una formación profesional con mirada comunitaria y centrada en la atención primaria de la salud.

CHARLAS, TALLERES Y CLASES ABIERTAS A LA COMUNIDAD

El otro convenio permitirá acercar a Rada Tilly trabajos de investigación y tesis de grado desarrollados en la UNPSJB, a través de charlas, clases magistrales, talleres y otras actividades de divulgación y formación.

La propuesta busca generar espacios donde investigadores, docentes y estudiantes puedan compartir sus conocimientos y experiencias, acercando contenidos de interés y promoviendo el intercambio con la comunidad.

Además, el convenio contempla la posibilidad de desarrollar acciones de asistencia técnica y colaboración científica en temas vinculados con la planificación estratégica regional y el desarrollo sustentable.

De esta manera, Rada Tilly y la UNPSJB continúan consolidando una agenda de trabajo conjunto, generando espacios de formación y acercando nuevos conocimientos y propuestas a la comunidad.