Cuatro propuestas, tres días y un mismo lugar para encontrarse. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly promueve del jueves 24 al domingo 27 de septiembre una agenda en el Centro Cultural Rada Tilly que incluye una muestra, taller de canto, música en vivo y una nueva edición de la feria de emprendedores y artesanos con entrada libre y gratuita.

Hay planes para este fin de semana en Rada Tilly

La actividad comienza el jueves 24 de septiembre, con la inauguración de “La geometría del sol”, de la artista María Helena Felis. La apertura será a las 19:30 horas, en la sala del primer piso del Centro Cultural Rada Tilly y el ingreso es por la Puerta de los Palitos.

La muestra reúne una serie de pinturas que nacen de una mirada atenta sobre la luz, el color y el espacio. A través de la abstracción, la artista busca capturar aquello que cambia constantemente: una línea, una forma, un ritmo, una vibración de color.

La luz que entra en su casa y transforma los objetos a lo largo del día se convierte en parte de su obra. Los colores se superponen, los límites entre lo que se observa y lo que se imagina comienzan a desdibujarse y cada pintura se transforma en el registro de un instante.

“La geometría del sol” propone detenerse allí donde lo visible comienza a volverse abstracto, en una invitación a mirar y dejarse llevar por las formas, los colores y las sensaciones que despierta cada obra.

Una mañana para descubrir la propia voz

El sábado 26, la música será protagonista desde temprano con el taller “Cuerpo, voz y canto colectivo”, a cargo de Verónica Condomí.

La actividad comenzará a las 11 horas en el Centro Cultural y está destinada a quienes tengan ganas de cantar, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

A través de ejercicios de respiración, relajación, conexión con el cuerpo, escucha, ritmo e improvisación vocal, el taller propone explorar la voz como un instrumento propio y, al mismo tiempo, como una forma de encuentro con los demás.

La jornada será también una oportunidad para encontrarse con Verónica Condomí, una de las voces referentes de la música popular y el folklore argentino. Cantora, compositora y docente de canto, tiene una extensa trayectoria que comenzó en los años 70 como parte de MIA (Músicos Independientes Asociados) y continuó junto a destacados referentes de la música argentina. A lo largo de su carrera compartió escenarios y proyectos con grandes artistas y fue distinguida con el Premio Konex y el Premio Gardel, entre otros reconocimientos.

Por la noche, música en vivo

La jornada del sábado continuará a las 21 horas en el Centro Cultural Rada Tilly con la presentación de Verónica Condomí + Matías Betti, quienes llegan a la ciudad con repertorio que reúne música de autores argentinos y composiciones propias.

La voz, el stick, la guitarra y el bombo se entrelazan en canciones que recorren las raíces folklóricas y el rock argentino, con versiones de obras de Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Divididos, Gustavo Cerati, Gabo Ferro y Ariel Ramírez, entre otros.

El dúo comenzó su recorrido en 2012 y desde entonces ha llevado su música a distintos escenarios del país. Actualmente se encuentran presentando “Llamar al Viento”, un EP publicado en 2025, mientras continúan trabajando en nuevo material.

Una tarde para recorrer y descubrir

Para cerrar la agenda, el domingo 27 de septiembre vuelve la Feria de Emprendedores y Artesanos al Centro Cultural Rada Tilly.

De 15 a 20 horas, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos, conocer producciones y emprendimientos y disfrutar de una tarde para encontrarse y compartir.

Una nueva oportunidad para acompañar a quienes crean, producen y emprenden en nuestra comunidad.