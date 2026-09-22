Comercio trasladará su día de descanso y alerta por 2.500 empleos perdidos

El Centro de Empleados de Comercio confirmó que el feriado del sector se trasladará al lunes 28. Matías Silva también advirtió por la caída del empleo y cuestionó los límites para las negociaciones salariales.

El Día del Empleado de Comercio, que se conmemora el 26 de septiembre, tendrá este año su jornada de descanso el lunes 28 en Comodoro Rivadavia. El traslado fue acordado entre las cámaras empresariales y la Cámara de Comercio, según confirmó Matías Silva, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio.

En diálogo con Radio del Mar, el dirigente explicó que el acuerdo permitirá que los trabajadores del sector cuenten con el lunes como jornada de descanso.

La situación laboral también ocupó parte de sus declaraciones. Silva manifestó su preocupación por los movimientos registrados en las habilitaciones comerciales: mencionó unas 300 bajas y cerca de 400 altas, aunque aclaró que estas últimas no corresponden en su totalidad a actividades vinculadas al comercio.

“Hay 400 altas, pero no se generan puestos nuevos de trabajo. Eso es preocupante”, señaló.

El dirigente destacó además el trabajo que realizan desde el sindicato junto con la Cámara de Comercio y los empleadores para sostener las fuentes laborales. Según precisó, durante los últimos dos años se perdieron alrededor de 2.500 puestos de trabajo.

“Todos los días estamos trabajando para sostener puestos de trabajo con la Cámara de Comercio, con empleadores, para tratar de que no se produzcan bajas”, explicó.

FERIADO TRASLADADO

Silva remarcó la importancia de que los trabajadores puedan disponer de la jornada de descanso correspondiente al Día del Empleado de Comercio, especialmente en el contexto que atraviesa la actividad.

“Es muy importante poder conmemorar el Día del Empleado de Comercio con este traslado al lunes 28”, sostuvo.

PARITARIAS Y SALARIOS

Respecto de la situación salarial, Silva explicó que el último acuerdo paritario contempla incrementos en tres tramos y una suma no remunerativa de $120.000, que según lo establecido se incorporaría al salario básico a partir del próximo año.

“El salario está atravesando una situación compleja porque tenés que negociar dentro de los parámetros que ellos te imponen”, planteó.

El secretario gremial señaló que, una vez finalizado el último tramo del acuerdo vigente, la Federación iniciará la negociación correspondiente al último trimestre del año. De acuerdo con lo expresado por Silva, los incrementos estarán condicionados por los parámetros establecidos por el Gobierno nacional y no superarían el 2% mensual.