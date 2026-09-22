El cine vuelve a rodar en Comodoro con una mirada regional

El 18° Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado” comenzó este martes en el Centro Cultural y continuará hasta el domingo con producciones nacionales e internacionales, competencias juveniles, talleres y conversatorios.

Comodoro Rivadavia volvió a convertirse en escenario para el cine independiente con el inicio de la 18° edición del Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado”. La apertura se realizó este martes por la mañana en el auditorio del Centro Cultural, donde se presentó la programación que se extenderá hasta el domingo 27.

La edición de este año incorpora 11 cortometrajes provenientes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, además de las producciones de realizadores independientes de distintas regiones del país. La propuesta busca consolidar a la ciudad como un punto de encuentro para el cine de la región sudamericana.

Tras la presentación oficial se proyectó el documental “SEI, la ballena desconocida”, de Juan María Raggio y Mariano Fernández. La actividad estuvo acompañada por una charla sobre cetáceos a cargo de los biólogos e investigadores Marina Riera y Mariano Coscarella, quienes abordaron el valor científico y turístico de la fauna local.

Durante la apertura, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, quien participó en representación del intendente Othar Macharashvili, destacó la participación que genera el festival tanto entre el público local como entre realizadores de distintos puntos de la región, el país y Chile.

Peralta también señaló que las producciones independientes serán evaluadas durante el desarrollo del festival y que el público podrá acercarse a las distintas proyecciones antes de la ceremonia de premiación prevista para el domingo.

Uno de los ejes de esta edición será la participación estudiantil. La competencia “Minuto Rodado” está destinada a alumnos de escuelas de la ciudad, quienes presentan cortometrajes de un minuto. Varias de estas producciones surgieron a partir de capacitaciones dictadas por personal de la Secretaría de Cultura.

UNA SEMANA A PURO CINE

La programación contempla proyecciones de “Minuto Rodado”, muestras patagónicas e internacionales, producciones realizadas con inteligencia artificial y las competencias Nacional y Regional.

También se desarrollarán propuestas formativas como el taller “La Cocina del Cine” y distintos conversatorios con realizadores.

El cierre será el domingo 27 con el espectáculo “Música del 7mo Arte”, a cargo de la Banda Infanto Juvenil Municipal, seguido por la proyección de la película chilena “La Isla Negra” y la entrega de premios del festival.