El Municipio ofrece un Registro gratuito de cuidadores domiciliarios con más de 400 inscriptos

El servicio municipal, asesora a familias que necesitan asistencia para adultos mayores y conecta con personal capacitado. Además, el próximo 26 de octubre se realizará una jornada de formación sobre Alzheimer en la UNPSJB.

En respuesta a una demanda creciente en la comunidad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa impulsando el Registro de Cuidadores Domiciliarios. Un espacio gratuito, coordinado por la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, que desde hace una década acompaña a las familias en la búsqueda de personal idóneo y brinda una salida laboral calificada a cientos de vecinos.

Enfrentar el cuidado de una persona mayor -ya sea por compañía, deterioro cognitivo o movilidad reducida-, suele ser un proceso complejo para el entorno familiar. Para dar seguridad en este proceso, el servicio evalúa y audita a cada postulante mediante entrevistas, verificación de antecedentes y control de referencias laborales.

"Es un servicio para familias que necesitan cuidar a un integrante con necesidades específicas: desde quienes viven solos y buscan compañía, hasta personas postradas o con diversas patologías", explicó Patricia Otarola, de la Dirección de Investigación y Capacitación de Adultos Mayores, quien indicó que el registro cuenta hoy con más de 400 inscriptos.

Tras el asesoramiento y la selección de perfiles que realiza el equipo municipal según la necesidad detectada, las familias eligen a quién contratar y acuerdan de forma directa las condiciones del servicio. De esta manera, por un lado, se ayuda a las familias que necesitan encontrar un cuidador y por otro, está orientado a aquellas personas que quieren capacitarse o trabajar como cuidadores domiciliarios.

En este último caso, cuando una persona está interesada en ejercer la función de cuidadora debe acercarse a la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en Salta y O’Higgins, y realizar una entrevista en la que se evaluará su experiencia, formación y disponibilidad. “Muchas personas llegaron inicialmente a esta tarea por una situación familiar y, con el tiempo, descubrieron que podían convertir esa experiencia en una salida laboral. Uno de los aspectos que la Dirección de Adultos Mayores considera central es la capacitación, entendiendo que cuidar no es una tarea que pueda realizarse simplemente por voluntad o buena intención”, sentenció Otarola.

Así, desde el registro se promueven capacitaciones con profesionales de distintas disciplinas, entre las que se incluyen herramientas para acompañar a personas con diferentes necesidades, desde cuestiones vinculadas con la estimulación hasta procedimientos específicos para quienes tienen dificultades de movilidad.

Próxima capacitación

En el marco de la capacitación continua, el sábado 26 de septiembre en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, habrá una capacitación destinada a cuidadores domiciliarios y asistentes gerontológicos.

La misma se extenderá de 9:00 a 13:00 horas bajo el título: “Herramientas y estrategias que favorecen la autonomía de personas con alzheimer” y estará a cargo de la doctora Cecilia Jacobsen (médica especialista en neurología), la licenciada Leila Martínez (terapista ocupacional) y el licenciado Marcos Parra (psicólogo).

Las inscripciones se pueden realizar a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjRqQ_UdClylCpW36US1MpTj8FmW5u68kus68l1JPVOcSbg/viewform