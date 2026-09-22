Rada Tilly lleva su propuesta turística a la FIT 2026

El municipio participará de la Feria Internacional de Turismo del 26 al 29 de septiembre, con rondas de negocios y dos presentaciones sobre la vitivinicultura y el Área Natural Protegida Punta Marqués.

Rada Tilly será parte de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires. La participación contempla acciones de promoción turística, vinculación comercial y presentación de atractivos de la localidad.

Durante las jornadas destinadas a profesionales, el equipo municipal formará parte de las rondas de negocios FIT B2B, donde mantendrá encuentros con distintos actores de la industria turística. El objetivo es generar alianzas y nuevas oportunidades de comercialización para prestadores y comercios de Rada Tilly.

La localidad tendrá su espacio dentro del stand de la Región Patagonia, identificado con el número 11201, y además contará con dos presentaciones en el escenario destinado a la región.

La primera será el lunes 28 de septiembre, con la charla “Tierra, Mar y Vinos: Rada Tilly y la Vitivinicultura Extrema Más Austral del Mundo”. La propuesta estará vinculada a la experiencia de la feria Tierra, Mar y Vinos y buscará poner en valor la producción vitivinícola de Chubut junto con la oferta turística local.

El martes 29 será el turno del Área Natural Protegida Punta Marqués, con la exposición “ANP Punta Marqués: Epicentro Mundial de Investigación y Avistaje de la Ballena Sei en Chubut. Rada Tilly y Destino Turístico”. La presentación abordará el patrimonio natural y científico del área y el potencial de la ballena sei como atractivo del destino.

La presencia en la FIT 2026 se enmarca en una estrategia de promoción orientada a ampliar la llegada de Rada Tilly a nuevos públicos y mercados, además de generar oportunidades para los prestadores locales y fortalecer la vinculación entre turismo y desarrollo económico.

Durante las cuatro jornadas, la ciudad difundirá sus paisajes, experiencias y propuestas ante visitantes y profesionales del sector.