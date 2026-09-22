El Municipio avanza en la regularización del Cordón Forestal

La propuesta busca adaptar las ordenanzas a la realidad actual del sector para ordenar los loteos consolidados, promover la seguridad jurídica de los vecinos y resguardar el pulmón verde de la ciudad.

Cumpliendo las directivas del intendente Othar Macharashvili, este martes por la mañana se mantuvo una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante con el objetivo de avanzar de forma definitiva en la regularización del Cordón Forestal. El encuentro contó con la participación de Ordenamiento Territorial, Recaudación y los concejales de la comisión 4.

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el acceso al título de propiedad, el intendente Othar Macharashvili trabaja en dotar al Municipio de una herramienta legal para regularizar a los vecinos del sector. A través de Ordenamiento Territorial, se busca dar respuesta a la diversidad de situaciones existentes -desde hogares históricos hasta comercios y espacios de resguardo de animales-, ofreciendo una alternativa técnica concreta para aquellos terrenos que hoy se encuentran subdivididos o con varias viviendas en un mismo lote.

La protección del Cordón Forestal como pulmón verde de la ciudad es una prioridad para el Municipio. Por ello, se impulsa una normativa que exige el cuidado del suelo y la adopción de soluciones ambientales sustentables, como la instalación de biodigestores para el correcto manejo de las aguas grises.