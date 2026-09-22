Se realiza el XII Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Mipyme

Este martes por la mañana, en el auditorio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el intendente Othar Macharashvili encabezó el Foro Internacional del Emprendedor y el XII Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Mipyme. La iniciativa que reúne a representantes del ámbito académico, empresarial y estatal para abordar los desafíos vinculados al desarrollo productivo y tecnológico, se extenderá hasta este miércoles 23 de septiembre.

Durante la apertura, Macharashvili destacó la relevancia de “fortalecer toda esta red de emprendedores y empresarios desde los tres ámbitos que nos están convocando: desde la parte privada, desde el conocimiento y desde el Estado. Esta trilogía tiene que ser más virtuosa y estar mejor integrada”, afirmó, al tiempo que puso en valor el trabajo que desarrollan distintos organismos municipales vinculados al desarrollo productivo y tecnológico.

El intendente también hizo hincapié en los desafíos que plantea la transformación tecnológica y productiva. En ese sentido, por un lado, remarcó la necesidad de generar nuevas capacidades y acompañar a quienes buscan emprender, reconvertir sus empresas y generar empleo y por el otro, destacó el rol de Comodoro Turismo y la Agencia de Conocimiento, al definirlos “como espacios desde los cuales se viene trabajando en la integración de capacidades y en el fortalecimiento del sector”.

“Estamos pasando por un gran momento de reconversión en el que tenemos que poner esta integralidad para salir adelante y ayudar a todos aquellos que quieran emprender, fortalecer y generar empleo” enfatizó, al plantear la necesidad de que las universidades y los distintos actores del sistema productivo trabajen en conjunto para adaptar la formación y generar las capacidades que requerirán las nuevas empresas y emprendimientos.

El encuentro constituye una alianza estratégica entre la Municipalidad, universidades latinoamericanas y el sector privado, con el objetivo de promover la creación de empleo, la innovación y el fortalecimiento de los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Participan instituciones académicas de Argentina y Ecuador, junto con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Por su parte, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, señaló que “tenemos que pensar y contribuir desde la universidad en generar no solamente ideas, sino ideas y proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Tenemos la misma obligación de ser parte de este nuevo desafío para construir un futuro sostenible y, obviamente, que en ese futuro y en ese plan estratégico estén incluidas las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Alexis Tögel, destacó el carácter internacional e interdisciplinario de la iniciativa. “Es un enorme desafío hacer un evento internacional con varias instituciones participando, pero estoy convencido de que es la forma de hacer las cosas y entender las complejidades y las diferencias del otro”, expresó al valorar el trabajo conjunto que hizo posible el encuentro.