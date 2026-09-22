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Se realiza el XII Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Mipyme

El encuentro se desarrolla en la UNPSJB con la participación de universidades latinoamericanas, representantes del sector privado y organismos públicos.

Este martes por la mañana, en el auditorio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el intendente Othar Macharashvili encabezó el Foro Internacional del Emprendedor y el XII Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Mipyme. La iniciativa que reúne a representantes del ámbito académico, empresarial y estatal para abordar los desafíos vinculados al desarrollo productivo y tecnológico, se extenderá hasta este miércoles 23 de septiembre.

Durante la apertura, Macharashvili destacó la relevancia de “fortalecer toda esta red de emprendedores y empresarios desde los tres ámbitos que nos están convocando: desde la parte privada, desde el conocimiento y desde el Estado. Esta trilogía tiene que ser más virtuosa y estar mejor integrada”, afirmó, al tiempo que puso en valor el trabajo que desarrollan distintos organismos municipales vinculados al desarrollo productivo y tecnológico.

El intendente también hizo hincapié en los desafíos que plantea la transformación tecnológica y productiva. En ese sentido, por un lado, remarcó la necesidad de generar nuevas capacidades y acompañar a quienes buscan emprender, reconvertir sus empresas y generar empleo y por el otro, destacó el rol de Comodoro Turismo y la Agencia de Conocimiento, al definirlos “como espacios desde los cuales se viene trabajando en la integración de capacidades y en el fortalecimiento del sector”.

“Estamos pasando por un gran momento de reconversión en el que tenemos que poner esta integralidad para salir adelante y ayudar a todos aquellos que quieran emprender, fortalecer y generar empleo” enfatizó, al plantear la necesidad de que las universidades y los distintos actores del sistema productivo trabajen en conjunto para adaptar la formación y generar las capacidades que requerirán las nuevas empresas y emprendimientos.

El encuentro constituye una alianza estratégica entre la Municipalidad, universidades latinoamericanas y el sector privado, con el objetivo de promover la creación de empleo, la innovación y el fortalecimiento de los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Participan instituciones académicas de Argentina y Ecuador, junto con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Por su parte, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, señaló que “tenemos que pensar y contribuir desde la universidad en generar no solamente ideas, sino ideas y proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Tenemos la misma obligación de ser parte de este nuevo desafío para construir un futuro sostenible y, obviamente, que en ese futuro y en ese plan estratégico estén incluidas las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Alexis Tögel, destacó el carácter internacional e interdisciplinario de la iniciativa. “Es un enorme desafío hacer un evento internacional con varias instituciones participando, pero estoy convencido de que es la forma de hacer las cosas y entender las complejidades y las diferencias del otro”, expresó al valorar el trabajo conjunto que hizo posible el encuentro.

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