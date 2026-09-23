Avanza el proceso de adjudicación para familias afectadas por el Cerro Hermitte

El primer listado definitivo ya fue remitido al Ejecutivo Municipal y, tras finalizar el período de impugnaciones, se avanza con las resoluciones para adjudicar 50 lotes destinados a módulos habitacionales y otros 39 lotes con servicios.

La Comisión Especial de Evaluación y Priorización para los afectados por el Cerro Hermitte entregó formalmente la semana pasada al Poder Ejecutivo Municipal, el primer listado definitivo, luego de concluir el período previsto para la presentación de impugnaciones.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, detalló que “a partir de esta instancia, el Municipio se encuentra trabajando en la confección de las resoluciones que serán firmadas por el intendente Othar Macharashvili”.

En este marco, el funcionario señaló que "se avanzará con la entrega de los primeros 50 lotes destinados a la instalación de módulos habitacionales, como parte de la respuesta para las familias afectadas. Asimismo, se elaborarán las resoluciones correspondientes a los 39 lotes incluidos en este primer listado, que serán entregados a los vecinos como lotes con servicios. En algunos casos, además, se contempla el acompañamiento mediante la provisión de materiales para facilitar la construcción de las viviendas", explicó.

Por otra parte, el Ejecutivo Municipal comunicará formalmente al Estado Provincial el listado correspondiente, a fin de que se lleven adelante los actos administrativos necesarios para avanzar con la entrega de las primeras 52 viviendas, cuyo estado dominial corresponde a la Provincia.

De esta manera, el Municipio continúa cumpliendo las distintas etapas administrativas establecidas para brindar una respuesta habitacional a las familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte y avanza de forma articulada con los organismos provinciales y las áreas municipales involucradas.