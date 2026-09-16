Torres formalizó la entrega de tierras a familias del Cerro Hermitte

El gobernador rubricó la asignación de tierras para la construcción de viviendas destinadas a vecinos de Los Tilos y Marquesado.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres recibió este miércoles a familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte y firmó el decreto que formaliza la asignación de tierras para la ejecución de loteos con servicios. El encuentro se desarrolló en la Residencia Oficial de Comodoro Rivadavia, con la participación de vecinos de Los Tilos y Marquesado.

“Lo que nos comprometimos el pasado fin de semana en Comodoro, hoy ya es una realidad”, afirmó el mandatario tras rubricar el instrumento que establece el destino habitacional de una parcela cedida por YPF a la Provincia.

De la reunión participaron el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; y el concejal de Comodoro Rivadavia, Martín Gómez.

Durante una recorrida realizada el pasado fin de semana por uno de los macizos de tierras cedidos por YPF, Torres había anunciado que el sector sería destinado a los vecinos afectados por el derrumbe ocurrido en enero de este año.

TIERRAS PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS

El decreto establece como destino habitacional la parcela 3 del macizo 115, sector 5, circunscripción 5, ejido 06 de Comodoro Rivadavia. La superficie alcanza los 58.098,54 metros cuadrados y será destinada a loteos con servicios para ciudadanos afectados por los desplazamientos de tierra.

Los beneficiarios serán habitantes de Los Tilos y Marquesado, delimitados por avenida Mazaredo, calle Ingeniero José Cosentino, calle Juan José Svoboda e Ingeniero Carlos Bizón. También contempla al sector contiguo ubicado sobre avenida Mazaredo, entre las calles Mendiondo y Onelli, en el barrio General Mosconi.

El documento alcanza a las familias cuyas viviendas hayan resultado dañadas y no puedan ser habitadas o reparadas ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

RELEVAMIENTO Y URBANIZACION

La Secretaría de Vinculación Ciudadana tendrá a su cargo el relevamiento de las familias afectadas y beneficiarias. Por su parte, la Escribanía General de Gobierno deberá instrumentar los actos necesarios para escriturar los inmuebles transferidos por YPF S.A. a favor de la Provincia.

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano llevará adelante la lotificación y la instalación de los servicios para el posterior otorgamiento de los lotes.

Torres sostuvo que la medida busca brindar una respuesta a las familias que atraviesan la emergencia habitacional. “Detrás de cada vivienda afectada hay familias que perdieron la tranquilidad, y nuestro deber es acompañarlas con hechos concretos para que puedan empezar de nuevo en un lugar seguro”, expresó.